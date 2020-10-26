Армянский премьер снова лжет - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении снова лжет. С 08:04 часов ВС Армении, нарушив гуманитарный режим прекращения огня, начали обстреливать Тертерский район и его села.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, что с 08:05 часов армянские ВС атакуют азербайджанские силы из артиллерийских и минных установок.

(Текст: Кямаля Сеидова)