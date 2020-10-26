Сколько проживет нынешнее гуманитарное перемирие?

БАКУ/Trend/ - Дипломатические усилия президента США Дональда Трампа увенчались успехом и он сумел-таки добиться желаемого: Азербайджан с Арменией подписали очередное соглашение об очередном гуманитарном перемирии.

Гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени 26 октября. Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США, текст опубликован на сайте Госдепартамента.

"США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в нем.

Напомним, что 4 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ереван и Баку "подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях", заявило ведомство.

По словам главы Госдепа Майка Помпео, министры иностранных дел Армении и Азербайджана заверили, что их страны готовы соблюдать гуманитарное перемирие. Gомощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен поздравил стороны с достигнутыми договоренностями.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что принимает участие в переговорах Баку и Еревана по Нагорному Карабаху, но не уточнял, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана. Два дня спустя он сказал, что считает конфликт между двумя странами "легким случаем" и пообещал, что Вашингтон поспособствует его разрешению. О'Брайен в свою очередь добавил, что США прилагают усилия для того, чтобы Армения и Азербайджан достигли перемирия.

В заявлении также говорится, что США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы ОБСЕ с целью приближения Армении и Азербайджана к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседатели призвали стороны предпринять немедленные шаги по реализации всех аспектов московского совместного заявления от 10 октября в соответствии со своими обязательствами, отметив, что они подтвердили эти обязательства с Парижем 18 октября. Сопредседатели также напомнили сторонам о совместном заявлении президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября 2020 года, а также о совместном заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Р. Помпео, министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова от 5 октября, призывающем стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и министры иностранных дел обсудили осуществление немедленного гуманитарного прекращения огня, возможные параметры мониторинга прекращения огня и инициирование обсуждения основных существенных элементов всеобъемлющего урегулирования в соответствии с совместным заявлением от 10 октября. Сопредседатели и министры иностранных дел договорились вновь встретиться в Женеве 29 октября для обсуждения, достижения договоренности и начала осуществления в соответствии с согласованными сроками всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана.

Соединенные Штаты, как претендент на мирового гегемона в глобальной геополитике, пытается ныне сыграть в две ворота.

Главным желанием Дональда Трампа является заполоучение голосов избирателей-армян, коих весьма немало в США. Лавры "разрубателя Гордиева узла" могут упрочить его позиции перед неумолимо набирающим рейтинг Джо Байденом и глава Белого Дома пытался, используя весь административный ресурс и политические рычаги давления на конфликтующие стороны, добиться подписания соглашения о гуманитарном перемирии.

Вашингтон поспособствует разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь", - заявил Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

Бесспорно, худой мир лучше доброй ссоры, но усилия Трампа вряд ли увенчаются оглушительным успехом, как он сам того желает. Причин немало.

Азербайджан ведет военную операцию по принуждению к миру Армении, государства-агрессора, оккупировавшей 20 процентов территорий нашей страны.

После жесточайших боев освобождены более сотни населенных пунктов, армянская армия в спешке оставляет свои позиции и под ударами азербайджанской армии, откатывается назад, вглубь Нагорного Карабаха.

И по мере того, как азербайджанские солдаты с каждым днем освобождают от армянской оккупации все больше деревень, поселков и городов, премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает исследовать все возможности, чтобы спасти ситуацию.

Он апеллирует к России, Франции и США, призывая их к помощи. Пашинян понимает, что в случае поражения в карабахском фронте капитуляция Армении неизбежна и это означает одно - нынешний преьмер-министр армян превратится в живой политической труп.

И это в лучшее, что ожидает бывшего лидера уличных ереванских горлопанов.

Азербайджан же испытывает неимоверное внешнеполитическое давление - нас хотят принудить к подписанию политического перемирия.

Одним из ярчайших примеров такого неприкрытого давления стало совещания в СБ ОНН во вопросу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Страны, являющиеся не только постоянными членами СБ ОНН, но и носителями мандатов государств-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ подготовили заключительное заявление, где не было упоминаний о резолюциях 822, 853, 874 и 884 того же СБ ООН.

Мало того, несмотря на настоятельные требования нескольких стран, в документе так и не было отсылок и ссылок на упомянутые резолюции.

Что касается режима прекращения огня, то с начала Второй карабахской войны между Баку и Ереван уже дважды - 10 и 17 октября - подписывали соглашение о гуманитарном перемирии. И каждый раз Армения нарушала условия соглашения, обстреливая баллистическими ракетами, гаубицами и реактивными системами залпового огня города и села Азербайджана.

Сам же документ, подписанный в Вашингтоне, не является статичным текстом соглашения, ибо первичный вариант заявления в корне отличался от нынешнего текста. Официальный Баку во время переговоров занял рациональную, но жесткую позицию и настоял на одностороннем статуте соглашения. То есть, воспрепятствовал ограничению требований исключительно гуманитарным перемирием.

Таким образом, в нынешней, окончательной редакции речь идет не о всеобъемлющем политическом режиме прекращения огня, а о гуманитарном перемирии.

Налицо факт намеренного искажения первичного варианта соглашения - МИД Азербайджана подписывал соглашение не о политическом, а о гуманитарном перемирии.

Кроме того, согласно тексту документа, согласование параметров мониторинга соблюдения режима прекращения огня должно вестись параллельно к детальному разрешению конфликта. А это означает, что необходимы согласование и утверждение конкретного временного графика вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, куда, несомненно, входит и сам Нагорный Карабах.

Словосочетание "временной график" в заявлении учитывает именно данный нюанс.

Важным элементов договоренностей является и строжайший контроль над недопущением перевозки из Армении в оккупированные территории вооружений, военной техники и живой силы: это входит в параметры мониторинга по соблюдению режима прекращения огня.

Таким образом, все перечисленными нами детали совместного заявления сопредседателей Минской группы нуждаются в серьезном, масштабном обсуждении и согласовании.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян же практически и фактически загнал себя в геополитический тупик. Несколько дней тому назад исступленно говорящий о "невозможности дипломатического решения конфликта" Пашинян ныне, как видим, говорит о "необходимости взаимных компромиссов".

Если и это гуманитарное перемирие будет нарушено со стороны Армении, то Азербайджан, как всегда, решительно ответить врагу на поле боя.

Армения всячески пытается отыграться за поражения и усиленно, бешено вооружается. Ежедневно по несколько грузовых самолетов приземляются в аэропортах Еревана, сгружая оружие, военную технику и боеприпасы. А оттуда все это вооружение транспортируется через Лачинский коридор в Нагорный Карабах.

Скорее всего, Армения нарушит и это гуманитарное перемирие.

И сколько продлится нынешнее перемирие?

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az