Азербайджанцы Ванкувера выразили протест против армянского террора в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Ванкувер, провела при технической поддержке Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians) акцию в знак осуждения совершения армянскими ВС террористических актов против жителей города Гянджа, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Участники акции, собравшиеся на площади "Vancouver Public Library", решительно осудили гибель гражданских лиц, в том числе малолетних детей, разрушение гражданских объектов в результате варварских действий вооруженных сил Армении в Гяндже и других населенных пунктах Азербайджана.

На мероприятии звучали такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Остановите армянскую агрессию!”, “Гражданские лица неприкосновенны!”, “Остановите убийство детей!”, “Помолись за Гянджу!”, “Остановите армянский террор!”.

Проживающие в Канаде представители дружественных народов также присоединились к акции со своими флагами, демонстрируя поддержку Азербайджану.