Затулин и Евсеев должны быть привлечены по статье "Измена Родине" - российское издание

БАКУ/Trend/ - Это насколько же куплены на корню ряд так называемых российских экспертов, что даже выступление президента России Владимира Путина на заседании Валдайского клуба не останавливает поток провокаций со стороны армянской пятой колонны России.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной GRADATOR.

"Путин открытым текстом сказал, что Россия не будет вмешиваться в карабахскую войну, а азербайджанские земли не могут бесконечно находиться под армянской оккупацией, а также отметил, что в диалоге России с Турцией и Эрдоганом существует взаимопонимание.

В то же время ,продавшиеся политики и эксперты, такие, как Константин Затулин, не оставляют намерений втянуть Россию в эту войну, требуя ввести войска в Карабах. В свою очередь помощник Затулина, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев призвал Армению нанести удар "Искандером" по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана.

Страшно представить, к чему призывает этот "российский" эксперт! В нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана завязаны интересы целого ряда держав, в том числе России. В случае, если это произойдет, третья мировая будет идти не только у наших границ, но будет расползаться и на территорию РФ.

Когда-то Евсеев обивал пороги в Баку, представляясь большим поклонником Азербайджана, но в силу каких-то причин его услуги в Баку востребованы не были. И тогда этот элемент резко сменил ориентацию и стал оголтелым прислужником армянства. После этого его сразу же пристроил в свой институт СНГ Затулин, предоставив ему хорошую должность и соответствующее армянское вознаграждение.

Кстати, Евссев уже не первый раз призывает бомбить Азербайджан. Пару лет назад на заседании затулинского Лазаревского клуба в Ереване Евсеев, окопавшийся под крылом Затулина, уже подначивал армян на бомбардировки территории соседнего государства.

Вызывает удивление, почему компетентные органы не привлекают к уголовной ответственности за подобные призывы? Затулин и Евсеев должны быть привлечены к ответственности за подстрекательство к террору и по статье "Измена Родине". Этот тандем открыто работает на интересы иностранного государства, будучи уверенным, что всесильное армянское лобби отмажет их от любой ответственности перед российским государством. Подобное пренебрежение интересами собственной страны стало естественным вследствие беспрецедентного влияния армянского лобби на принятие решений в России. Затулин получил место в Госдуме исключительно стараниями политического армянства и делает все возможное и невозможное, работая в интересах другой страны. Но цена слишком высока. Подобные предатели могут подвести Россию к опасной ситуации, если их не остановить", - говорится в статье.