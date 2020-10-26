Процесс урегулирования карабахского конфликта находится в острой стадии – Песков

БАКУ/Trend/ - Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта находится в острой стадии.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким договоренностям и считают ли, что США удалось сделать больше, чем России.

"Разумеется, Россия как сопредседатель группы готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну", - сказал Песков журналистам.