Армянское лобби настолько обнаглело, что открыто выступает против позиции Путина – российское издание

БАКУ/Trend/ - Армянское лобби, плотно внедренное в систему государственного управления России, получало высокие должности, доходные сферы бизнеса и укрепляло свои позиции в России, в том числе при помощи денег и влияния мировой армянской диаспоры, в основном из США. Мировая армянская этнополитическая сеть находится под контролем спецслужб целого ряда стран, прежде всего, ЦРУ. Армянские политические и террористические сети - это ценный инструмент провокаторов глобального масштаба.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной GRADATOR.

«Они настолько обнаглели, что открыто выступают уже против позиции Президента РФ. В частности, после того, как Президент РФ Владимир Путин заявил на Валдае, что Россия не будет вмешиваться на военном уровне в Карабахский конфликт, а продолжит оказывать посреднические услуги миротворческого характера, еще громче заголосили Соловьев, Багдасаров, Затулин, мелкие рыбешки вроде Аббаса Джумы и Геворга Мирзаяна, и прочие. Последние оппонируют Путину и требуют, чтобы Россия любой ценой пошла воевать за Армению. Багдасаров, инорируя заявление президента Путина, с пеной у рта продолжает врать и требовать, чтобы Россия сгинула во благо "великой Армении".

Война в Карабахе могла бы уже завершиться, если бы глобалисты посредством армянского лобби не продолжали поддерживать Армению. Армянская диаспора, в том числе российская, продолжает через свои каналы поставлять вооружение, деньги и боевиков в зону конфликта, подпитывая эту войну», - говорится в статье.