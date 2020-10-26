Люк Коффи прокомментировал фото, отображающее российский полевой лагерь недалеко от села Теха в Армении

БАКУ /Trend/ - Директор центра международной политики в «Heritage Foundation» Люк Коффи прокомментировал опубликованное в соцсетях фото, отображающее российский полевой лагерь, разбитый недалеко от села Теха в Армении, что находится рядом с перевалом Лачин, соединяющим Нагорный Карабах с Арменией, передает Trend.

«Каждый российский солдат, проходящий службу в Армении, освобождает от службы одного армянского солдата, создавая для того возможность отправиться в Нагорный Карабах. Это только затягивает военные столкновения и увеличивает число убийств», - написал он.