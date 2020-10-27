Москва не попалась в ловушку Пашиняна, расставленную в Карабахе – турецкий эксперт

БАКУ/Trend/ - О том, почему отношение РФ к Армении изменилось, рассказал читателям турецкий эксперт по России, профессор Салих Йылмаз (Salih Yılmaz) на портале Fikir Turu.

В частности, автор отмечает, что Москва впервые с 1988 года не поддержала политику Армении в отношении Нагорного Карабаха и заявила о своем нейтралитете в вооруженном конфликте.

На международной арене Ереван доставлял Москве проблемы. Россия не смогла пригласить Азербайджан в Евразийский экономический союз по причине вето со стороны Армении. По той же причине Пакистан, который не признает республику из-за проблемы Нагорного Карабаха, не смог получить статус наблюдателя в ОДКБ. На данный момент Армения это проблема для России, констатирует автор статьи.

По мнению Йылмаза, Ереван хотел втянуть в нынешний конфликт Кремль, но «Москва не попалась в ловушку Пашиняна».