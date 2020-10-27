Освобождение Губадлы и Ханлыга это прорыв к Лачинскому коридору – азербайджанский депутат

БАКУ/Trend/ - Освобождение Губадлы и Ханлыга это прорыв к Лачинскому коридору. Как сообщает Trend, об этом сказал "Вестнику Кавказа" депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, военный эксперт Арзу Нагиев.

"Эта дорога имеет стратегическое значение, по ней можно напрямую добраться до Лачина и границы с Арменией. Взять Лачин под контроль - жизненно важно, так как через него из Армении на оккупированные территории поступает снабжение, войска, оружие. Дорога Сотк-Кельбаджар контролируется с Муровдага, дорога к границе с Ираном уже освобождена, остается только эта, самая главная артерия, по которой Армения подпитывает оккупационный режим", - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что Азербайджан подойдет к границе с Арменией на всем ее протяжении, соответственно, уже скоро окажется в непосредственной, трансграничной близости с Сюником и Капаном. "В любом случае мы должны восстанавливать свою границу в том виде, в котором она признана на международном уровне после восстановления независимости Азербайджанской Республики. Сейчас или потом, рано или поздно, но это обязательно будет сделано. Понятно, что на территорию Армении, в тот же Сюник, азербайджанская армия не пойдет, так как мы не претендуем на чужие земли. Но свои земли мы вернем полностью", - подчеркнул Арзу Нагиев.

"То же самое касается и Кельбаджара на севере. Он совершенно точно не будет оставлен как буферная зона. Это исконно азербайджанские земли и они будут освобождены. Через Кельбаджарский район идут горные дороги, по которым с армянской стороны раньше поступало оружие и террористы. Из-за того, что с 17 октября был введен режим гуманитарного прекращения огня, активные боевые действия в этом направлении, как и в других, сейчас не ведутся, хотя Армения продолжает нарушать условия режима", - заключил депутат.