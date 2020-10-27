Командующий силами сепаратистов в оккупированном Карабахе ранен и отстранен от должности

БАКУ /Trend/ - Командующий силами сепаратистов в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Джалал Арутюнян отстранен от должности, сообщает Trend во вторник со ссылкой на армянские СМИ.

Причина заключается в его ранении, о чем сообщил в Facebook так называемый «глава» незаконного режима, созданного в Нагорном Карабахе, Араик Арутюнян.

Новым командующим назначен генерал-майор Микаел Арзуманян, ему уже присвоено звание генерал-лейтенанта.