B Лондоне перед офисом премьер-министра прошла акция протеста против гянджинского террора

БАКУ/Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в Лондоне, провели перед офисом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона санкционированную акцию. В ходе акции были осуждены террористические акты, совершенные оккупационной армянской армией в Гяндже, убийство гражданских лиц, в том числе малолетних детей и женщин, разрушение гражданских объектов.

В мероприятии, проведенном по инициативе азербайджанской общины, также приняли участие представители турецкой общины и жители города.

Участники акции, подняв плакаты с именами жертв гянджинского террора, почтили их память минутой молчания.

Участники мероприятия озвучили такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Остановите армянскую агрессию!”, призвали Бориса Джонсона и британскую общественность не оставаться безучастными к убийству гражданских лиц, в частности, детей. Несмотря на попытки провокации со стороны армян, акция завершилась без инцидентов.