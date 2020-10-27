Армения все еще не готова к мирному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию - Фуад Мурадов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Армения все еще не готова к мирному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью украинскому телеканалу Украина 24 сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

Представляем вниманию читателей видеозапись данного интервью: