Армения прибегает к военным преступлениям в виде убийства мирных жителей, атакуя Барду реактивными ракетами - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения прибегает к военным преступлениям в виде убийства мирных жителей, атакуя Барду реактивными ракетами.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«В нарушение гуманитарного режима прекращения огня и для компенсации понесенных военных потерь Армения прибегает к военным преступлениям в виде убийства мирных жителей. Барда была атакована реактивными ракетами. Пока трое убиты, 10 человек, в том числе дети и женщины, тяжело ранены», - написал Гаджиев.