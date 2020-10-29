На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили последние события в зоне карабахского конфликта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты обсудили ход последних событий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, главный редактор Day.az Эмин Алиев и заместитель главного редактора портала Milli.az Эльчин Алыоглу.