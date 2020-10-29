Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия выступила с заявлением в связи с актами агрессии Армении против города Барда

БАКУ/Trend/ - Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева выступила с заявлением в связи с актами агрессии Армении против азербайджанского города Барда 27 - 28 октября 2020 года.

"28 октября вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанский город Барда ракетами из реактивной системы залпового огня «Смерч», что привело к тяжелым потерям среди мирного населения. В результате вероломной ракетной атаки на город Барда погиб 21 мирный житель, включая детей, более 70 человек получили тяжкие ранения.

Нацеленный на мирных жителей обстрел из тяжелой артиллерии - большая угроза и преступление не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества в целом.

Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия решительно осуждает эти нападения на гражданское население Азербайджана и призывает международные организации и мировое сообщество не оставаться равнодушными к этой подлой политике, ведущей к убийству невинных людей.

Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия чтит память погибших в результате военных провокаций Армении, выражает глубокие соболезнования их семьям и всему народу Азербайджана, желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.