Такие "персонажи", как Евсеев, призывают Армению к совершению военных преступлений - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Советчики, подобные Владимиру Евсееву, заведомо подстрекая Армению совершать военные преступления, ведут ее к убыткам и потерям.

Об этом сказала Trend израильский эксперт, юрист, медиатор, дипломат, общественный деятель Натаван Рашидова Кацман, комментируя заявление заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Евсеева о том, что якобы Армения имеет полное право на применение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» против нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана.

Согласно IV Женевской конвенции и Дополнительным протоколам, принятым в 1977 году, категорически запрещено превращать мирное население в объект военных ударов, а также наносить удары по значимым объектам жизнеобеспечения мирного населения и объектам энергетической инфраструктуры, сооружениям и транспортным сетям.

Таким образом, в соответствии с международным правом, атаки Армении на энергетические объекты жизнеобеспечения, такие как водохранилища, нефтегазопроводы, водопроводы и электростанции категорически недопустимы и являются военными преступлениями, за которые армянский режим несёт полную ответственность.

«Как известно, благими намерениями дорога вымощена в ад. Такие персонажи, как Владимир Евсеев, преследующий якобы благие цели "прекратить потери с обеих сторон", призывает Армению к совершению военных преступлений», - сказала Кацман.

Она добавила, что утверждения Евсеева вызывают сомнения в его компетентности и нравственности, когда он заявляет, что Армения имеет полное право на совершение военных преступлений, а именно имеет право на ракетные атаки нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана с применением ракетных комплексов «Искандер».

«Эти лживые утверждения являются ничем иным как подстрекательством, не имеющим под собой никакой правовой основы», - подчеркнула она.

Такие "эксперты", как Евсеев являются недругами прежде всего армянского народа, подстрекая их к преступлениям, их деятельность направлена только на разжигание конфликта и воспрепятствованию установлению мира.

Очевидно, что атака на энергетические объекты Азербайджана приведет лишь к дополнительной эскалации конфликта, к ещё большим жертвам и огромным потерям, в большей степени - для армянского народа.

Кроме прочего, удары по нефтегазовым инфраструктурам могут обернуться экологической катастрофой для всего региона в целом. Также, подобные удары осуждаются мировым сообществом, представляют угрозу энергобезопасности Европы и не сулят ничего хорошего для политического и дипломатического будущего Армении.

«Система противовоздушной обороны Азербайджана в состоянии справится с любыми задачами, ракетной установкой «Искандер» уже никого не удивить. Армяне лишь теряют дорогостоящую технику, человеческие ресурсы и время», - подчеркнула израильский эксперт.

«Евсеев понимает, что совершая военные преступления, Армения понесет потери и на поле боя, и на мировой арене путем санкций и осуждения, её престиж сильно пострадает, а просить у европейского сообщества помощи будет уже просто невозможно. В своих интервью 4-летней давности он призывал Армению атаковать инфраструктуры Азербайджана, кровожадно подталкивая её к новым бедам».

По словам Кацман заниматься подстрекательством, призывать к военным преступлениям и эскалации конфликта с целью затянуть конфликт и увеличить количество пострадавших - недопустимо, бесчеловечно и неприемлемо ни в одном демократическом обществе.

«Если Евсеев действительно печется о судьбе армянского и азербайджанского народов, о мире в регионе, он должен призвать армянское руководство покинуть оккупированные земли Азербайджана, заняться улучшением условий жизни в самой Армении, развитием армянской экономики, в том числе путем построения добрососедских отношений с другими странами, а не рассказывать общественности о несуществующем праве на атаки инфраструктуры и не призывать Армению к войне, несущей беды и убытки, не подстрекать ее к совершению военных преступлений, которые принесут Армении дополнительные проблемы и с точки зрения человеческих и финансовых потерь, и с точки зрения сильнейшего удара по имиджу страны в целом», - сказала она.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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