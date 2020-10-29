Руководство Армении, отдающее приказ обстреливать мирное население, получит достойный ответ - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Уже больше месяца, как Вооруженные силы Азербайджана достигли успехов в контрнаступательных операциях на поле боя, как в северном, так и южном направлениях.

Об этом в четверг сказал Trend военный эксперт Руслан Имангулиев.

Он отметил, что уже восстановлена государственная граница Азербайджана в южном направлении: «Как отметил Верховный главнокомандующий, азербайджанские вооруженные силы освободят от оккупации все земли, и будут восстановлены все границы страны. Успехи азербайджанской армии поставили Армению в безвыходное положение, армянская армия на последнем издыхании. Используя дальнобойную ракетную артиллерию, она предательски наносит удары по ряду населенных пунктов Азербайджана. ВС Армении умышленно совершают военные преступления, нанося удары по гражданскому населению, не имеющему никакого отношения к боям».

Эксперт добавил, что нападение, совершенное в Барде, очередное зверство и геноцид: «Мировая общественность не должна оставаться безмолвной, не должно быть двойных стандартов. Армения распространяет фейковые новости, пытаясь убедить мир в своей лжи. Азербайджанские вооруженные силы осуществляют не только контрнаступательные операции, но и обезвреживает только военные объекты, чтобы восстановить мир на своих землях в рамках операций, принуждающих к миру».

Имангулиев подчеркнул, что провокации, совершаемые Арменией на территориях, расположенных вдали от боевой зоны, не останутся без ответа: «Политическое руководство Армении, включая ВС Армении, обязательно получат достойный ответ. Азербайджанская армия, проявив волю, полностью освободит оккупированные территории".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)