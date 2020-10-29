Bандализм, учиненный армянами в Барде и Гяндже, всколыхнул азербайджанцев США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в городе Хьюстон американского штата Техас, провели перед зданием мэрии Хьюстона санкционированную акцию для доведения до мировой общественности информации о террористических актах, совершенных армянской армией в городах Барда и Гянджа, а также в других населенных пунктах Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция, организованная Американо-азербайджанским объединением по спасению карабахских скакунов (USACRA) совместно с Ассоциацией городов-побратимов "Баку-Хьюстон" и Американо-азербайджанской ассоциацией культуры, началась с прослушивания государственного гимна Азербайджана. На мероприятии, где наряду с флагом Азербайджана, развевались флаги дружественных стран, решительное осуждение получили акты вандализма, учиненные армянами в Барде и Гяндже, минутой молчания была почтена память шехидов.

Напомнив о том, что обстрел оккупационной армянской армией мирных граждан, проживающих за пределами зоны конфликта, является военным преступлением и геноцидом, участники акции призвали мировую общественность не оставаться безучастной к военным провокациям Армении. Подняв на мероприятии плакаты с лозунгами "Карабах – это Азербайджан!", “Остановите армянскую оккупацию!”, “Остановите армянский террор!”, “Остановите убийство детей!”, "Молись за Гянджу!", “Гражданские лица неприкосновенны!”, “Мы говорим террору нет!”, “Молись за Барду!” и др., наши соотечественники выразили готовность оказать любую поддержку справедливой борьбе Азербайджана.