Президент МККК выступил с заявлением в связи с гибелью волонтера в Барде

БАКУ /Trend/ - Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка выступил с заявлением в связи с гибелью волонтера в результате обстрела со стороны Армении, передает в четверг Trend.

«Шокирован и потрясен убийством одного из добровольцев Азербайджанского общества Красного Полумесяца в Барде, Азербайджан, когда он доставлял гуманитарную помощь мирным жителям. Гуманитарные организации не являются целью. Мои мысли и соболезнования его семье», - сказал он.

Отметим, что волонтер Азербайджанского общества Красного Полумесяца, отец двоих детей, погиб в результате обстрела азербайджанской Барды со стороны Армении 28 октября 2020 года. Двое других добровольцев были ранены.