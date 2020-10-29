ВС Армении обстреляли Барду кассетными бомбами, чтобы погубить как можно больше мирных граждан Азербайджана - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Целью ракетных атак ВС Армении на Барду 27-28 октября было мирное азербайджанское население. Организаторы этих ударов поставили задачу погубить как можно больше граждан Азербайджана вдалеке от зоны боевых действий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

"Накануне армянские вооруженные силы нанесли очередной ракетный удар по Барде, городу, который находится в 30 км от линии фронта. Если прежде, когда производились обстрелы баллистическими ракетами города Гянджа с целью вовлечь РФ в войну через азербайджанские ответные действия, их запускали со стороны Армении, из города Варденис, то вчера обстрел был осуществлен из оккупированного азербайджанского города Агдере. ВС Армении выпустили пять ракет РСЗО "Смерч" с кассетными бомбами. Как вы понимаете, если кассетные бомбы направляются на густонаселенный городской район, цель у удара может быть одна – получить как можно большее число погибших", - сказал он.

Эльчин Амирбеков добавил, что в результате удара погибло наибольшее число мирных граждан Азербайджана с начала текущих боевых действий – 21 человек, еще около 70 были ранены.

"Это ясное послание со стороны премьер-министра Никола Пашиняна и его руководства, что они не в состоянии сегодня принять реальное прекращение огня. Пашинян знает, что его будет ждать после того, как пыль усядется и все в Армении поймут, кто виноват в потере всего, что было оккупировано армянскими войсками. Прежде всего, он беспокоится о сохранении своей власти, а потому не хочет перемирия, не хочет, чтобы позор, который ВС Армении понесли на поле боя, стал достоянием общественности. Для него это будет политическим самоубийством", - подчеркнул помощник Первого вице-президента Азербайджана.

Как отметил Эльчин Амирбеков, в итоге Никол Пашинян, как загнанный в угол зверь, пытается сделать все, чтобы как-то вернуть свою армию на прежние оккупационные позиции, и с этой целью продолжает военные действия.

"На поле боя у него и армянской армии ничего не получается, Ереван уже открыто признает потерю и Губадлы, и Зангилана, и других азербайджанских территорий. Поэтому, чтобы как-то отомстить и опять попытаться спровоцировать Азербайджан на диспропорциональные действия, он и приказывает стрелять по гражданскому населению. Сегодня мы вместе с представителями дипломатического корпуса и военных атташе прибыли в Барду, чтобы показать международному сообществу реальное лицо нынешней армянской власти, продолжающей военные преступления, каким по Женевским конвенциям 1949 года является преднамеренное использование силы против гражданского населения", - сказал он.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана привлек внимание к тому, что Азербайджану приходится бороться с предвзятым освещением текущих событий в мировых СМИ.

"Мы использовали все возможные рычаги для доведения правдивой информации до Запада. Тем не менее мы видим, что в освещении этих событий все-таки чувствуется симпатия к Армении. Трудно объяснить это чем-либо кроме того, что на Западе поддались армянской кампании дезинформации. Армения всегда старалась представить себя жертвой, и нынешние заявления, что армянам грозит "второй геноцид", имеют одну цель – вызвать из-за симпатий к Армении волну критики против Азербайджана. Но ведь армия Азербайджана выполняет священный долг, мы защищаем свое население, боевые действия происходят на суверенной территории Азербайджанской Республики", - сказал он.

Эльчин Амирбеков отметил, что к посещению Барды в связи со вчерашней атакой были приглашены крупнейшие международные неправительственные организации, которые занимаются правами человека, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International.

"Мы хотим показать им, что делает Армения на поле боя и вне его в отношении гражданского населения, как то же использование кассетных бомб для увеличения числа жертв. Ожидаем, что это приглашение азербайджанской стороны будет принято со стороны Human Rights Watch и Amnesty International и наконец будет восстановлено объективное освещение этого конфликта, в том числе с точки зрения вопросов массового нарушения прав человека", - заключил помощник Первого вице-президента Азербайджана.