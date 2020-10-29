Статья New York Times о ракетном нападении Армении на Барду

БАКУ / Trend / - Команда репортеров New York Times подготовила статью о ракетном нападении Армении на азербайджанский город Барда 28 октября 2020 года, передает Trend.

В статье автор пишет, что первый взрыв был настолько громким, что репортеры остановили машину, которую они вели.

«Во время взрыва в среду мы ехали по главной улице провинциального азербайджанского города Барда в сторону перекрестка. Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией, но линия фронта в 20 милях от Барды и до этого момента жизнь в этом районе протекала спокойно. Женщины ходили по магазинам, мужчины заправляли машины на АЗС», - сказано в материале.

В статье говорится, что в Азербайджане ряд населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта, почти ежедневно подвергается ракетным ударам. Как отмечается, нападение на Барду, которая находится далеко от линии фронта, выглядело как попытка эскалации.

«Мы сели в машину и поехали в город, но на следующем перекрестке наткнулись на еще одну сцену насилия. Разбитые машины, кто-то накинул одеяла на тела людей в двух автомобилях. Рядом с другим автомобилем на земле лежала пара обуви в большой луже крови. Вся дорога почернела, в воздухе пахло взрывчаткой», - говорится в статье.

«Всего в центре Барды в результате ракетного удара погиб 21 человек и 70 были ранены. Правительство сообщило, что ракеты были выпущены из системы залпового огня «Смерч», а также использовались кассетные бомбы. Кассетные бомбы, разработанные для использования против армии на открытых пространствах, запрещены в большинстве стран мира из-за их опасности для гражданского населения в жилых районах», - говорится в статье.