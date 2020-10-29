Обсуждения, связанные с долгосрочным урегулированием карабахского конфликта, продолжаются постоянно - ОБСЕ (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - Дискуссии, связанные с долгосрочным урегулированием нагорно-карабахского конфликта, продолжаются постоянно, сказали Trend в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Организации отметили, что с начала эскалации конфликта ведутся обсуждения на высоком уровне и ОБСЕ активно участвует в них.

“ОБСЕ работает в частности над тем, чтобы обеспечить переговорную основу для прочного, мирного урегулирования конфликта, соответствующие дискуссии постоянно продолжаются”, - добавили в организации.

Также было отмечено, что организация выступила с рядом заявлений, в которых выразила глубокую озабоченность продолжающимся насилием в ходе нагорно-карабахского конфликта и вновь заявила, что жертвы среди гражданского населения неприемлемы ни при каких обстоятельствах.

(Автор: Джейла Алиева.)

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