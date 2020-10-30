Human Rights Watch подтвердила использование кассетных боеприпасов ВС Армении при атаке на Барду (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Human Rights Watch заявила 30 октября 2020 года, что Вооруженные силы Армении использовали запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и как минимум еще один тип ракеты дальнего действия при атаке на город Барда, передает Trend со ссылкой на организацию.

Согласно информации, организация проанализировала фотографии остатков кассетных боеприпасов, сделанные международными и местными журналистами и жителями на месте нанесения ударов и вблизи от них.

Были идентифицированы остатки ракеты "Смерч" с кассетным боезапасом и осколочно-фугасной ракеты с парашютным замедлением.

Насколько известно организации, у армянских вооруженных сил есть многоствольные ракетные установки «Смерч». Следовательно, с большой степенью вероятности можно утверждать, что именно армянские ВС осуществили эту атаку. Армения должна немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов, говорится в заявлении организации.

«Есть немало причин, по которым это жестокое оружие запрещено международным правом, использование его в центре города свидетельствует о вопиющем пренебрежении к жизни мирных граждан и международному праву», - сказал Белкис Вилле, старший исследователь кризисов и конфликтов в Human Rights Watch. «Все страны должны осудить использование кассетных боеприпасов в войне за Нагорный Карабах и призвать прекратить их использование».

Представители организации просмотрели шесть видеороликов и 28 фотографий, снятых с мест событий и переданных непосредственно исследователям, а также размещенные в социальных сетях. Организация смогла проверить два места, на которые пришлась атака, сопоставив ключевые ориентиры на фотографиях и видео со спутниковыми изображениями. Одно из подтвержденных местоположений находилось менее чем в 100 метрах от Центральной больницы Барды, крупнейшей полностью функционирующей больницы города.

На фотографиях видны остатки характерной части боеголовки с кассетным боезапасом «Смерч» и части неразорвавшихся боезапасов 9Н235. На них также видны остатки ракеты «Смерч» другого типа, в которой используется унитарная осколочно-фугасная боевая часть с парашютом, для управления спуском до взрыва над землей. Ущерб от взрыва и фрагментации в местах нападения и видимые раны жертв соответствуют эффекту взрыва и фрагментации от этого оружия.

«Кассетные боеприпасы запрещены международным правом из-за их повсеместного и неизбирательного действия и опасности для гражданского населения. Обычно они взрываются в воздухе и разбрасывают десятки, даже сотни небольших бомб на территорию размером с футбольное поле, суббоеприпасы часто не взрываются при первоначальном ударе, оставляя неразорвавшиеся снаряды, которые действуют как мины», - заявили в организации.

(Автор: Наргиз Садыхова)