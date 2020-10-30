Азербайджан сумел освободить ряд прилегающих к Карабаху районов от оккупации Армении - Washington Post

БАКУ /Trend/ - Армия Азербайджана смогла вырвать из оккупации ряд прилегающих к Нагорному Карабаху районов, которые находились в руках Армении, сообщает Trend со ссылкой на статью, опубликованную в Washington Post.

В статье под названием «Война на Кавказе близится к переломному моменту» автор пишет, очевидно, что боевые действия последнего месяца изменили статус-кво в пользу Баку более убедительно, чем годы непостоянных переговоров и стычек.

«В тумане войны азербайджанские вооруженные силы возможно близки к полному освобождению стратегического сухопутного коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией», - говорится в статье.

В статье также нашло отражение нападение Армении на мирное население азербайджанского города Барда и применение Арменией запрещенных кассетных боеприпасов.

«В среду власти Азербайджана заявили, что по меньшей мере 21 мирный житель был убит и десятки получили ранения после того, как ракеты, выпущенные армянскими войсками с использованием ракетной системы «Смерч», поразили азербайджанский город Барда, который находится примерно в 20 милях от линии фронта. Репортеры посетили клиники, полы которых были залиты кровью раненых. Amnesty International подтвердила, что эти ракеты были начинены кассетными боеприпасами, которые предназначены для нанесения неизбирательных повреждений и запрещены в соответствии с международными конвенциями», - говорится в сообщении.

(Автор: Наргиз Садыхова)