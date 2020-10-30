Великобритания осудила обстрелы гражданского населения в ходе нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Великобритания решительно осуждает продолжающиеся обстрелы гражданских районов в ходе нагорно-карабахского конфликта, сказал глава делегации Соединенного Королевства при ОБСЕ Нил Буш, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Буш сказал, что Великобритания приветствовала режим гуманитарного прекращения огня и глубоко разочарована тем, что оно не соблюдается.

«Мы решительно осуждаем продолжающиеся обстрелы жилых районов. Постоянные сообщения о жертвах среди гражданского населения являются ярким напоминанием о влиянии этого конфликта на ни в чем не повинных мирных жителей. Наша позиция ясна: обстрелы гражданских поселений достойны осуждения. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких», - сказал он.

Буш призвал предоставить МККК возможность действовать на местах, поскольку эта организация стремится содействовать возвращению военнопленных и останков погибших.

Он также подтвердил поддержку своей страной сопредседателей Минской группы ОБСЕ в их роли по посредничеству на переговорах между Арменией и Азербайджаном.

(Автор: Наргиз Садыхова)