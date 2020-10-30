В Modern Diplomacy опубликована статья, посвященная систематическому уничтожению Арменией культурного наследия Нагорного Карабаха

БАКУ /Trend/ - Modern Diplomacy опубликовала статью, посвященную систематическому уничтожению культурного наследия Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Арменией, передает Trend.

В статье под названием «Уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха» автор пишет, что разрушение культурных и религиозных памятников на оккупированной территории рассматривается как военное преступление по международному праву.

«Гаагская конвенция 1954 года обязывает оккупационные силы не только уважать и сохранять культурные ценности, но и предотвращать кражу собственности в случае вооруженного конфликта», - говорится в статье.

Автор также подчеркивает, что не раз высказывалась обеспокоенность тем, что наследие Нагорного Карабаха уничтожается оккупационными силами Армении, которая хочет усилить свой контроль над территорией путем уничтожения следов существующей культуры.

«Зангилан, например, который 20 октября был освобожден Азербайджаном, после 30 лет армянской оккупации, был изменен Арменией до неузнаваемости. Историческая мечеть Зангилана была превращена в приют для свиней», - пишет автор.

Автор сообщает, что после того, как почти миллион азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома во время конфликта в 1990-х годах, Армения систематически удаляла следы азербайджанской культуры с оккупированных земель.

«Культурный центр – город Шуша был важным центром азербайджанской поэзии и традиционного мугама, который в 2008 году был внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Благодаря многовековой школе мугама, Шуша была домом для известных азербайджанских мастеров мугама, таких как Гаджи Гуси, Абдулбаги Зулалов и Джаббар Гарягды. Узеир Гаджибеков, написавший государственный гимн Азербайджана, а также бесчисленное количество оперных пьес, в том числе первую азербайджанскую оперу-мугам «Лейла и Меджнун», также был родом из Шуши», - пишет автор.

В отличие от попытки Армении «армянизировать» оккупированную ею территорию Азербайджана, автор отмечает, что Азербайджан рассматривается как светское и многокультурное государство.

«Азербайджан восстановил десятки церквей, в том числе кавказские албанские церкви и армянскую церковь в Баку, а также многочисленные синагоги в Азербайджане, а также оказал поддержку в восстановлении церквей во Франции, Ватикане и других местах», - написал автор.

Отметив, что пример Азербайджана является необходимостью времени для сохранения культурного наследия Кавказа, автор призвал Армению остановить разрушение культурного наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах в соответствии с международным правом.

«В противном случае ущерб, уже нанесенный различным религиям и культурам на оккупированных территориях, вскоре станет необратимым», - сказал автор.