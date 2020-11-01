Иран требует вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскрыл некоторые детали предложенного ранее Тегераном плана по урегулированию карабахского конфликта и заявил, что иранская сторона сейчас ждет ответа сторон. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Mehr.

В интервью IRIB Зариф отметил, что с самого начала напряженности в нагорно-карабахском регионе Иран ведет переговоры с Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией.

"Мы считаем, что война нанесет наибольший ущерб странам региона, и поэтому эти страны могут в наибольшей степени повлиять на прекращение войны. В этом контексте мы ведем переговоры", - отметил Зариф.

Он также подчеркнул, что Иран не намерен конкурировать с другими форматами урегулирования, такими как сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

"Одна из важных особенностей нашего плана заключается в том, что он не относится исключительно к временному прекращению огня, а скорее направлен на решение разногласий на основе рамок, которые начнутся с приверженности обеих сторон некоторым принципам, а затем будут реализованы другие меры, в частности вывод оккупационных войск со всех оккупированных территорий", - подчеркнул он.

По словам Зарифа, сейчас Тегеран ждет ответа от Баку, Еревана, Москвы и Анкары по предложенному проекту урегулирования карабахского вопроса.