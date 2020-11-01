Командир оккупантов Карабаха отверг план Путина

Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 2020 15:42 (UTC+04:00)
Командир оккупантов Карабаха отверг план Путина

БАКУ/Trend/ - Полевой командир оккупационных войск ВС Армении, полковник Володя Аветисян ответил со страницы сайта lragir.am президенту России Владимиру Путину, заявившему в четверг о необходимости возвращения Азербайджану семи оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, сообщает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Аветисян заявил, что оккупанты Карабаха не могут принять этот план. "Это неприемлемо. Ни одного района, ни малейшего участка земли нам нельзя отдавать", - сказал он.

Командир оккупантов добавил, что армянские войска намерены вечно находиться на территории Азербайджана, а Владимира Путина обвинил в организации Карабахской войны.

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на постоянные неудачи на поле боя, ВС Армении еще далеки от понимания того, что Карабахская война ими уже проиграна, и сейчас наблюдается только бессмысленная гибель армянских солдат, которой можно было бы избежать, если бы командование в Ереване и на местах признало поражение.

Кроме того, армянские военные отвергают позицию России по нагорно-карабахскому урегулированию и обвиняют ее в собственных проблемах, в основе этих обвинений лежит желание вечно оккупировать территорию соседнего государства.

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