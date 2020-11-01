В Израиле молятся за победу Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Израиле молятся за победу Азербайджана.

Представляем вам ряд видео сюжетов снятых членами правления Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Рауфом Агаларовым и раввином Шмуэлем Симантовым в синагогах Акко и Тель-Авива, Юрием Бочаровым у православного храма в Хайфе и Мехманом Гулиевым в мечете города Акко.

Карабах - это Азербайджан!