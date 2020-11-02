B Будапеште состоялась церемония почтения памяти жертв террора в Барде и Гяндже (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе проживающих в Венгрии членов азербайджанской общины и студентов, на площади Свободы в городе Будапешт состоялась церемония почтения памяти жертв террора в Барде и Гяндже, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Акция, проведенная с целью доведения до венгерского общества фактов совершения оккупационной армянской армией террористических актов в Барде, Гяндже и в других населенных пунктах, убийства гражданских лиц, в том числе детей и женщин, началась с почтения памяти жертв террора минутой молчания.

На мероприятии 50 наших молодых соотечественников держали информационные плакаты, отражающие захватническую политику Армении, террористические акты, учиненные армянами в Гяндже и Барде, лозунги "Малыши – это ангелы, остановите убийство ангелов!", "Я – мир, но Армения убила меня!", "Молись за Барду!" и др. На площади из горящих свечей выложили слово "Барда".

Заинтересовавшиеся акцией жители города были проинформированы о том, что оккупационная армянская армия берет на прицел мирных жителей Азербайджана, осуществляет бомбардировку с применением кассетных бомб, использование которых против гражданского населения запрещено.