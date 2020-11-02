Армяне попытались помешать акции протеста, проведенной азербайджанцами в Сиднее

БАКУ/Trend/ - Члены азербайджанской общины в Сиднее, по инициативе Ассоциации азербайджанцев Австралии и Демократического объединения Южного Азербайджана, провели автопробег в знак протеста против армянского террора, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Автопробег, в котором участвовало около 100 автомобилей, стартовал на улице Road Station поселка Оуберн и завершился там же после кругового движения по центральным улицам.

Участники пробега, проследовав на автомобилях с закрепленными на них трехцветными флагами Азербайджана и плакатами с лозунгами “Карабах – это Азербайджан!”, привлекли внимание местной общественности к ракетно-артиллерийскому обстрелу Арменией городов Гянджа и Барда, а также других населенных пунктов, расположенных далеко от фронтовой зоны.

Hаши соотечественники подчеркнули, что террористический акт, учиненный оккупационной армянской армией против гражданского населения с применением запрещенных кассетных бомб, не только противоречит международному праву, но и является преступлением против человечности. Несмотря на неблагоприятную (дождливую) погоду и попытки лиц армянского происхождения помешать участникам пробега, благодаря бдительности наших земляков все завершилось без инцидентов.