Не переносите свои проблемы в Нидерланды - местные депутаты армянскому послу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и при организации Дома Нидерланды-Азербайджан проводятся встречи с депутатами парламента Нидерландов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на эксперта по делам диаспоры Эльнура Эльтюрка.

По его словам, встречи нацелены на то, чтобы проинформировать местных политиков о реальных событиях и фактах, связанных с военными действиями в Карабахе.

"Председатель Дома Нидерланды-Азербайджан Эльхан Миргашимли, зампред Алекпер Миргашимли и пресс-секретарь Лала Азимова встретились с некоторыми депутатами парламента Нидерландов, уже есть результаты этих встреч. На днях были организованы онлайн-встречи с двумя депутатами. На встрече депутаты были проинформированы о том, что международное право на стороне Азербайджана, что 4 известные резолюции СБ ООН до сих пор не выполняются Арменией и о других вопросах. Через несколько часов после встречи депутат парламента Нидерландов от партии CDA (ХДП -Христианско-демократический призыв) Martijn van Helvertl на своей странице в Facebook написал жесткий ответ на письмо посла Армении в Нидерландах, адресованное их политическим кругам", - сказал Эльтюрк.

По его словам, депутат поделился статусом - "Не переносите свои проблемы в Нидерланды". Как отметил эксперт, этот статус может считаться хорошим уроком для армянской диаспоры.

Напомним, что посол Армении в Нидерландах, в своем письме к политическим кругам страны отметил, что якобы азербайджанцы создают угрозу для армян, что якобы азербайджанская и турецкая общины готовятся к новым провокациям против армянской диаспоры.

В действительности это необоснованное заявление само является очередной армянской провокацией.

Дом Нидерланды-Азербайджан планирует провести встречи и с другими членами парламента этой страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)