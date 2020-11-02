В турецкой провинции Oрду осуществлен автопробег в знак протеста против армянского террора в Гяндже и Барде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Общество социальной помощи и культуры "Азафлы" провело в турецком городе Орду автопробег в знак протеста против террористических актов, учиненных захватнической Арменией против мирного населения Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

В ходе акции с участием азербайджанцев города Орду и местного сообщества развевались флаги Азербайджана и Турции. Перед акцией был озвучен текст заявления, адресованного от имени Общества социальной помощи и культуры "Азафлы" мировой общественности. B заявлении артиллерийский обстрел агрессорской армянской армией Гянджи и Барды, а также других населенных пунктов Азербайджана и мирных жителей был расценен как преступление против человечности и получил решительное осуждение.

Было отмечено, что молчание мировой общественности по отношению к событиям, происходящим у нее на глазах, тоже является преступлением, что мировое сообщество проявляет безучастное отношение к произошедшим террористическим актам, а Армения все еще остается безнаказанной.

После озвучивания Национального марша Турции и Государственного гимна Азербайджана, колонна из 50 автомобилей, украшенных флагами Азербайджана и Турции, с участием полиции осуществила автопробег в городе Орду.

По окончании акции всем участникам был роздан текст заявления, адресованного Обществом социальной помощи и культуры "Азафлы" мировой общественности.