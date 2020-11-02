В Лондоне почтили память жертв терактов, совершенных армянскими ВС против мирных граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, живущие в Великобритании, собравшись перед “London Eye”, провели акцию в знак поминовения памяти жертв терактов, совершенных оккупационной армянской армией в Гяндже и Барде, а также в других населенных пунктах Азербайджана.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Была почтена минутой молчания память жертв терактов. На акции были озвучены лозунги “Карабах – это Азербайджан!”, “Остановите армянский террор!”, “Остановите убийство детей!”, “Мы говорим террору "НЕТ"!”, “Не поддерживайте захватническое государство!”. Акция также была нацелена на привлечение внимания местной общественности к актам вандализма, совершенным армянскими ВС против гражданского населения Азербайджана. В завершение мероприятия был озвучен Государственный гимн Азербайджана.

(Редактор: Натаван Эфендиева)