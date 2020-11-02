Риторика армянской стороны в отношении России начинает раздражать – российское издание

БАКУ/Trend/ - Известно несколько видов наглости – невероятная, беспредельная, зашкаливающая. На днях оказалось, что есть новый, ранее невиданный вид – армянская. Ее проявлением является требование Еревана о задействовании Россией своих войск в рамках ОДКБ, хотя всем понятно, что военные действия на территории Армении, полномасштабно воюющей на официально признанной территории Азербайджана, не ведутся.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на mishen24.ru.

«В МИД РФ в очередной раз вежливо отказали Пашиняну, но всем понятно, что это будет не последний запрос.

Риторика армянской стороны, все чаще использующей слова вроде «долг» и «обязанность» в отношении России, начинает, мягко говоря, раздражать. Раздражают и пропагандистские акции армян – даже не пламенные обращения политиков и селебритиз в СМИ, а локальные.

Насколько долго и счастливо будут жить те русские пацаны, которых армяне, как российские, так и нет, хотят послать умирать за чужую землю?» - говорится в материале.

(Редактор: Наталья Кочнева)