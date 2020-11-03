Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма принимается во всем мире

Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 2020 09:47 (UTC+04:00)
Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма принимается во всем мире

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан знают в мире не только как страну, богатую энергетическими ресурсами, но и как толерантное и мультикультуральное государство, приверженное принципам гуманизма, открытости, нацеленное на межкультурный и межцивилизационный диалог. Азербайджан является одним из известных в мире центров мультикультурализма и азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма принимается во всем мире. Mультикультурные традиции и ценности в Азербайджане имеют древние исторические корни. Представители различных народов в нашей стране говорят на родных языках, сохраняют национальные обычаи и традиции, не сталкиваясь ни с какой дискриминацией. Они осуществляют деятельность в различных сферах и вносят вклад в общий процесс развития и процветания нашей республики. Мультикультурализм и религиозная терпимость в Азербайджане – государственная политика. Одновременно это является олицетворением господствующих в обществе настроений. А это очень важно, что государственная политика и общая атмосфера в этой сфере не разнятся.

Азербайджан миролюбивое государство, но сегодня наша страна втянута в войну. Как правильно сказал в интервью РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев «любая война это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких. Разница в том, что для азербайджанского народа — это война освободительная, а для Армении – это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой «армии Нагорного Карабаха» не существует. Сегодня в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90 процентов военнослужащих – граждане Армении».

Конфликт, в который втянут Азербайджан более 30-ти лет, основан на вымышленных притязаниях Армении на исконно Азербайджанские земли Нагорного Карабаха и окружающих его 7-ми районов. Сегодня Азербайджан вынужден вести отечественную войну на своей территории, освобождая ее от сепаратистских бандформирований. Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана, есть 4 резолюции ООН о том, что Армения должна незамедлительно освободить земли Азербайджана. Но мы уже 30 лет ждем, когда же это произойдет. Армения все эти годы создавала имитацию переговоров, а на самом деле и не думала освобождать наши земли. Все эти годы на оккупированных землях строились оборонительные сооружения, закупалось оружие и т.д. Мало того, Армения неоднократно открыто провоцировала Азербайджан, нарушая государственную границу в весьма отдаленных от Нагорного Карабаха территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News сказал об этом совершенно откровенно: «27 сентября бои начал не Азербайджан. До сих пор официальные представители ни одной страны не поднимали перед нами этот вопрос. 27 сентября в наступление перешла Армения, а цель заключалась в окончательном срыве переговорного процесса. Нечто подобное они совершили и в июле. Тогда они атаковали наши силы на армяно-азербайджанской государственной границе. Они столкнулись с горьким поражением. Затем в августе они заслали диверсионную группу для вторжения на наши военные позиции, нападения на гражданских лиц и военнослужащих. 27 сентября они начали бомбардировки из тяжелого артиллерийского оружия, и в первые часы нападения у нас были жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих. На сегодняшний день убиты 61 гражданских лица, получили ранения почти 300 человек. Таким образом, наступление начала Армения, мы должны были защитить себя и ответить. Наш ответ был очень адекватным, в результате нам удалось освободить значительную часть оккупированных территорий» .

Сегодня армия Азербайджана успешно освобождает родные земли. В рядах нашей доблестной армии воюют представители различных национальностей, которые считаю Азербайджане родным домом. Это этнические русские, евреи, лезгины, талыши и многие другие. В трудное для страны время они встали на защиту своей Родины. Некоторые из них, к сожалению, стали шехидами, отдали жизнь за святое дело, за свою Родину. Азербайджанский народ всегда будет помнить своих сыновей, не зависимо от национальности. Совместное, толерантное, мирное проживание всех граждан Азербайджана это реальность нашей страны. В интервью французской газете "Фигаро" Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом: «Я неоднократно открыто высказывался по этому поводу и сейчас могу вам сказать, что через посредников, сопредседателей Минской группы я направлял прежнему правительству Армении определенные месседжи о том, каким мы видим будущее. Мы видим Карабах как процветающую, безопасную территорию Азербайджана, где люди будут жить достойно и в условиях мира, где будут проживать рядом азербайджанская и армянская общины, как территорию, которую мы планируем развивать так же, как и все другие регионы нашей страны. …Я уверен, что две нации, два народа помирятся. Потому что в XXI веке невозможно самоизолироваться, проводить этнические чистки и пытаться де-факто добиться отделения. Это невозможно …Все представители различных религий, в том числе армяне, живут в Азербайджане в условиях мира и гармонии. В центре Баку есть армянская церковь, которая была восстановлена нами и охраняется нашим правительством. А наши мечети на оккупированных землях разрушен…Азербайджан – толерантная, светская страна, она останется такой и в будущем».

Все вышеперечисленное является наглядным подтверждением того, что мультикультурализм в нашей стране – это устойчивый и последовательный политический курс Азербайджанского государства, опирающийся на вековые национально-духовные ценности всех народов Азербайджана и на общечеловеческие, гуманистические ценности.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Тамам Джафарова

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