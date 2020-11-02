ФК "Карабах" надеется вернуться в Агдам

БАКУ /Trend/ - Чемпионы Азербайджана по футболу, футбольный клуб "Карабах", в связи с эскалацией Нагорно-Карабахского конфликта надеются на победу другого рода, сообщает Trend со ссылкой на Reuters.

«У клуба, известного как «Кавказская Барселона», есть амбиции вернуться в Агдам, город Нагорного Карабаха, расположенный недалеко от линии фронта, в зоне конфликта с армянскими силами из-за оккупированных территорий Азербайджана», - говорится в сообщении Reuters.

«Я надеюсь, с Божьей помощью, наступит тот день, когда ФК «Карабах» будет официально базироваться на своей родине», - цитирует Reuters слова Максима Медведева, 31-летнего капитана «Карабаха».

(Редактор: Наталья Кочнева)