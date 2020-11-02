Reuters опубликовало статью о поддержке со стороны азербайджанских вынужденных переселенцев ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Reuters опубликовало статью, в которой освещается реакция азербайджанских вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха на эскалацию конфликта 27 сентября, передает Trend.

В статье под названием «Тоскующие по дому и воинственные азербайджанцы, находящиеся в изгнании из Карабаха, жаждут возвращения» автор освещает истории и эмоции тех, кому пришлось бежать, оставив свои дома, когда почти 30 лет назад вооруженные силы Армении оккупировали территории Азербайджана.

Из статьи агентства следует, что у Гасана Ахмедова есть одно последнее желание - вернуться на родную землю.

«Эта мечта стала на шаг ближе, когда азербайджанские войска освободили Джабраильский район», - передает Reuters слова 80-летнего жителя Баку.

«Мы ждем, когда власти очистят его от мин и восстановят наши дома, чтобы мы могли вернуться. Здесь могилы наших отцов и дедов», - цитирует Ахмедова агентство.

«В Баку жители говорят о военных достижениях, которые привели к возвращению Азербайджаном части территории, утраченной в 1990-х годах. Рекламные щиты по всему городу и плакаты на витринах магазинов однозначно гласят: «Карабах - это Азербайджан! Карабах - наш!», - сообщает агентство Reuters.

Reuters также цитирует строителя Рамина Алиева, который сказал, что, несмотря на свой возраст (42 года), он отправил ряд запросов для участия в боях.

«Те, кто не в состоянии воевать, нашли другие способы для поддержки страны. Фармацевт Эльнур Алиев взял длительный отпуск на работе, чтобы собрать средства и отправить товары на передовую. На импровизированном сортировочном предприятии он и еще десяток добровольцев упаковывают ботинки, камуфляжные плащи в ящики. Они собирают пожертвованную обувь и одежду семьям, спасшимся от обстрелов», - говорится в сообщении.

(Редактор: Наталья Кочнева)