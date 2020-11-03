Верховный комиссар ООН выражает беспокойство в связи с нападениями на мирных жителей в ходе нагорно-карабахского конфликта

БАКУ / Trend / - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выражает беспокойство в связи с продолжающимися нападениями на мирных жителей в ходе нагорно-карабахского конфликта в нарушение международного гуманитарного права и предупредила, что эти действия могут быть приравнены к военным преступлениям, сообщает Trend со ссылкой на сайт организации.

«После того как в сентябре конфликт возобновился с ужасными последствиями, которые мы сейчас наблюдаем, неоднократно звучали призывы, в том числе и от меня, предпринять все возможные шаги, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму гибель гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре», - сказал Бачелет.

«Несмотря на достигнутое соглашение между Арменией и Азербайджаном о воздержании от преднамеренных нападений на гражданское население, в минувшие выходные сообщалось об артиллерийских ударах по населенным пунктам. Согласно азербайджанским источникам, артиллерийским ударам подвергся город Тертер, который находится примерно в 20 км от линии фронта.

По данным азербайджанского правительства, с конца сентября на подконтрольных ему территориях был убит не менее 91 мирного жителя.

«Самая крупная единичная потеря жизни произошла 28 октября, когда в результате ракетного обстрела азербайджанского города Барда, расположенного примерно в 30 км от зоны активных боевых действий, был убит 21 человек и еще 70 получили ранения. По сообщениям, в ракетах, выпущенных армянскими войсками, были кассетные боеприпасы. Использование кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий.

На фоне тревожных сообщений о применении кассетных боеприпасов я еще раз призываю прекратить их использование и присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их использование», - сказал Верховный комиссар.