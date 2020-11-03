Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения от оккупации азербайджанских земель - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения от оккупации азербайджанских земель. Об этом сказали Trend во вторник в министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что это требование не только Азербайджана и Турции, освобождения оккупированных азербайджанских земель требует международное право.

«Сегодня Азербайджан самостоятельно выполняет резолюции ООН, которые обязывают Армению вывести свои войска с азербайджанских территорий», - сказали в министерстве.

Турция, как заявлялось и ранее, поддерживает справедливую позицию Азербайджана и всегда будет рядом с Азербайджаном, сказали в министерстве.

(Редактор: Натаван Эфендиева)