Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения от оккупации азербайджанских земель - минобороны Турции
БАКУ /Trend/ - Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения от оккупации азербайджанских земель. Об этом сказали Trend во вторник в министерстве национальной обороны Турции.
Было отмечено, что это требование не только Азербайджана и Турции, освобождения оккупированных азербайджанских земель требует международное право.
«Сегодня Азербайджан самостоятельно выполняет резолюции ООН, которые обязывают Армению вывести свои войска с азербайджанских территорий», - сказали в министерстве.
Турция, как заявлялось и ранее, поддерживает справедливую позицию Азербайджана и всегда будет рядом с Азербайджаном, сказали в министерстве.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
НПО Азербайджана обратились к международным организациям в связи с давлением армянского лобби на зарубежных журналистов
Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения от оккупации азербайджанских земель - минобороны Турции
Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об ущербе, нанесенном армянскими ВС историко-религиозным памятникам Гянджи
Боевые операции ВС Азербайджана продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта - минобороны
Верховный комиссар ООН выражает беспокойство в связи с нападениями на мирных жителей в ходе нагорно-карабахского конфликта
Развитие хорошо функционирующего газового хаба диверсифицирует газовый рынок Грузии - Energy Community
В итальянской газете La Republica опубликована статья, в которой рассказывается об обстрелах населенных пунктов и гражданских лиц Азербайджана
Reuters опубликовало статью о поддержке со стороны азербайджанских вынужденных переселенцев ВС Азербайджана
Независимо от возложенной на нас задачи, мы будем рядом с Азербайджаном в течение 24 часов - Мустафа Рифат
Ветеран Карабахской войны из спецназа Натиг Мехтиев: Наша молодежь показывает чудеса геройства на поле битвы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Россия – сопредседатель Минской группы, она, как и все сопредседатели, должна быть нейтральной
Президент Ильхам Алиев: Армения, чтобы уничтожить максимально большое число людей, применяет запрещенное оружие
Президент Ильхам Алиев: Ситуация на оккупированных территориях плачевная - все наши исторические, религиозные памятники разрушены, осквернены
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Тюркского совета Азербайджану – проявление единства, солидарности между тюркоязычными странами
Заявление минобороны Армении об улучшении позиций на некоторых участках фронта является дезинформацией - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане в октябре 2020 г. выдано бизнес-кредитов с госгарантией на сумму около 59 млн манатов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов