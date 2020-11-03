Война ведет Армению к скорому банкротству – российские СМИ

БАКУ/Trend/ - Если поставщикам вооружений война приносит прибыль, то участникам военных действий она грозит разорением. Конфликт между Арменией и Азербайджаном не является исключением. Колоссальные расходы, которые вынуждены нести обе враждующие стороны, вкупе с человеческими и материальными потерями, способны разорить даже уверенно стоящую на ногах экономику. Однако, когда речь идет об экономике Армении, и без того погрязшей в кредитах, ситуация оказывается еще более критической.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте rusbankrot.ru.

Как отмечается в материале, Армения за период конфликта уже потеряла более 250 танков, комплексы ПВО, сотни единиц грузового транспорта и артиллерийских расчетов. Уничтожение командных пунктов и складов с боеприпасами также нанесло существенный ущерб стране.

Теперь руководство Армении оказалось буквально загнанным в угол – как отдавать кредиты? Ведь ни получение новых займов, ни попытка запустить печатный станок, ускорив обесценивание национальной валюты, ровным счетом ничего не решат.

Уже в июле 2020 года объем государственного долга Армении достиг рекордной суммы в 8 миллиардов долларов. Мировые рейтинговые агентства понизили долгосрочный рейтинг страны, а агентство Fitch предсказало государству дефолт уже к концу этого года.

При этом получить приличные займы из-за рубежа страна вряд ли сможет, поскольку идет война, а фоном для нее является пандемия – внутренняя экономика до сих пор не может оправиться после введенных государством ограничений.

Эксперты отмечают, что надеяться на помощь со стороны России руководству Армении также не стоит, поскольку российские власти не симпатизируют прозападной ориентации Еревана, внешне сохраняя нейтралитет. Возбужденные в Армении уголовные дела против дочерних компаний РЖД и «Газпрома» также не способствуют позитивному настрою», - говорится в статье.