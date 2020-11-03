В Стокгольме и Гетеборге состоялся автопробег в поддержку Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В шведских городах Стокгольм и Гетеборг состоялся автопробег в поддержку Азербайджана. Азербайджанцы, желающие выразить протест против террористических актов оккупационной армянской армии, осуществили автопробег, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Автомобили, с закрепленными на них лозунгами “Карабах – это Азербайджан!”, флагами Азербайджана и Турции проследовали по центральным улицам Стокгольма и Гетеборга.

Цель акций заключалась в осуждении террористических актов, совершенных оккупационной армянской армией против мирных граждан в Барде, Гяндже и других населенных пунктах, расположенных далеко от фронтовой зоны, привлечении внимания местной общественности к террористическим действиям Армении.

Участники акции призвали государства мира не оставаться безучастными к учиненным армянами террористическим актам, остановить армянский террор против гражданских лиц и маленьких детей.