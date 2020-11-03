Армении каждый раз приходится придумывать новую ложь, чтобы скрыть свои потери на поле боя - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не соответствует действительности и является очередной ложью.

Об этом во вторник сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в попытке скрыть свои растущие с каждым днем потери на поле боя, Армения вынуждена каждый раз придумывать новую ложь.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)