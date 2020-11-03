Турция продолжит поддержку Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция, как и прежде, будет поддерживать Азербайджан.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, между Баку и Анкарой постоянно ведутся политические консультации.

Чавушоглу отметил, что Азербайджан ведет справедливую борьбу и Турция на стороне справедливости.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Несмотря на то, что до сегодняшнего дня стороны трижды достигали соглашения о режиме гуманитарного прекращения огня, Армения раз за разом нарушает эти договоренности.

(Редактор: Натаван Эфендиева)