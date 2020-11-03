Пашинян признал свою ошибку

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян после теракта у синагоги в Вене принес извинения Израилю за резкие слова, сказанные им в интервью израильской газете "The Jerusalem Post", сообщает Trend со ссылкой на ruposters.ru.

В беседе с журналистами JP армянский политик осудил власти Израиля за продажу оружия Азербайджану во время конфликта в Карабахе. По этой причине 1 октября Ереван отозвал для консультаций своего посла в Тель-Авиве. Пашинян резко прокомментировал предложение Израиля предоставить Армении гуманитарную помощь.

После атаки в Вене армянский премьер извинился за свои слова.

«Сожалею, что всего через несколько часов после публикации этого интервью Израиль стал косвенной мишенью, хотя и в виде синагоги в Вене. Толерантность к другим народам и верованиям должна стать неоспоримой ценностью международных отношений», - сказал он.

(Редактор: Наталья Кочнева)