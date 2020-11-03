ВС Армении обстреляли Тертерский район фосфорными снарядами (ФОТО)

ТЕРТЕР /Trend/ - ВС Армении обстреляли территорию Тертерского района Азербайджана артиллерийскими снарядами, начиненными фосфором, сообщает во вторник корреспондент Trend с места событий.

Снаряды упали на пустой участок в селе Сахлебад, потерь нет.

Об этом было проинформировано Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В настоящее время на территории осуществляются меры по обезвреживанию снарядов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)