Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот - конфликтолог армянам

Нагорно-карабахский конфликт 3 ноября 2020 18:25 (UTC+04:00)
Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот - конфликтолог армянам

БАКУ /Trend/ - Военные действия Армении на азербайджанской земле привели к тому, что сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Об этом в своем Твиттер-аккаунте написал журналист и конфликтолог Джулиан Ропке, передает Trend.

«Серьезно, дорогие армяне. Прекратите рассказывать мне об «этнических чистках» и о том, как вы «защищаете свою Родину». Вы воюете на азербайджанской земле и заставили сотни тысяч покинуть свои родные дома. Город Агдам - хороший пример того, что вы сделали», - написал он.

Он также призвал Армению перестать обвинять Азербайджан в нынешней ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе.

«Перестаньте говорить мне (и всему миру), что вы бедные жертвы и понятия не имеете, как эти «азербайджанские террористы» напали на вас. Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот. Точка», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Великобритания была участником биржи Туркменистана на протяжении всего октября
Великобритания была участником биржи Туркменистана на протяжении всего октября
Узбекистан сохранил право на беспошлинные поставки в США
Узбекистан сохранил право на беспошлинные поставки в США
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 14 млн тонн
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 14 млн тонн
Loading Bars
Лента новостей
Я готов умереть во имя Родины! - репортаж Reuters из городка беженцев в Баку Политика 19:23
Антропогенные воздействия привели к полному уничтожению некоторых редких растений в Карабахе - институт ботаники Общество 18:58
Спикер Милли Меджлиса обсудила нагорно-карабахский конфликт с послом Катара Политика 18:47
Давайте узнаем о храбром азербайджанском солдате (ВИДЕО) Общество 18:39
Doppelmayr/Garaventa Group рассказывает о текущих проектах в Грузии Строительство 18:37
Очередное признание Азербайджана на международной арене (ФОТО) Общество 18:32
Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот - конфликтолог армянам Нагорно-карабахский конфликт 18:25
Катар поддерживает позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского вопроса - посол Политика 18:24
Аккумуляторный завод «Кайнар–АКБ» расширяет производство в Казахстане Бизнес 18:09
В Баку увеличилась среднемесячная заработная плата Финансы 18:04
Учреждения внешкольного образования в Азербайджана приступили к дистанционному обучению (ФОТО) Общество 18:00
Туркменистан может внести большой вклад в развитие мирового спроса на газ Энергетика 17:58
Оккупированные в течение четырех лет территории, где за 24 года шли укрепительные работы, не могут быть освобождены за 40 дней Нагорно-карабахский конфликт 17:52
Минобороны Армении снова в своем амплуа - минобороны Азербайджана Политика 17:51
Азерэнержи объявляет тендер на электрические товары Тендеры 17:37
Казахстан за 8 месяцев 2020 года направил продовольствие на $1,3 млрд странам ШОС Бизнес 17:36
Душа просится в Карабах - орнаментальный мир домов (ФОТО) Культура 17:31
В январе-сентябре 2020 года ненефтяной экспорт Азербайджана достиг $1,3 млрд Бизнес 17:27
Великобритания была участником биржи Туркменистана на протяжении всего октября Бизнес 17:24
Центробанк Азербайджана заявил о преимуществах системы мгновенных платежей Финансы 17:21
В Азербайджане осуществлены соцвыплаты в объеме 4,784 млрд манатов Экономика 17:16
Госкомстат представил данные о структуре ВВП Узбекистана в разрезе отраслей Узбекистан 17:14
Добывающий сектор занимает значительную часть в промышленном производстве Баку Бизнес 17:14
Туркменистан рассматривает возможность производства нового типа автомобильного топлива Энергетика 17:11
Минфин Азербайджана выставил на аукцион среднесрочные облигации Финансы 17:09
Генпрокурор Азербайджана направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Политика 17:09
Узбекистан сохранил право на беспошлинные поставки в США Узбекистан 17:08
В результате обстрела со стороны ВС Армении пришли в негодность 50 школ - минобразования Азербайджана Общество 17:08
Армения распространяет очередную провокационную информацию об ударе по мечети Гевхар Ага - помощник Президента Политика 17:08
ВС Армении выпустили более 20 снарядов по кладбищу в Тертере, полностью разрушены 65 могил (ФОТО) Происшествия 17:06
ВС Армении обстреляли Тертерский район фосфорными снарядами (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 16:59
Уничтожен командир отдельного бронетанкового батальона ВС Армении - Минобороны Азербайджана (ФОТО) Политика 16:58
Посол Пакистана в Азербайджане и президент AZAL обсудили открытие новых рейсов Транспорт 16:56
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса будет проведено 6 ноября Политика 16:52
Около 90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Строительство 16:41
Пашинян признал свою ошибку Нагорно-карабахский конфликт 16:39
Худаферинский мост глазами всемирно известного фотографа из Франции (ФОТО) Социум 16:39
Подвергая обстрелу приграничные подразделения ВС Азербайджана, армянская сторона пытается спровоцировать нас - Минобороны Политика 16:37
Yelo Bank представляет новый веб сайт Экономика 16:36
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 14 млн тонн Турция 16:33
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 40 млн тонн Турция 16:29
Командир полка ВС Армении дезертировал с поля боя - минобороны Азербайджана Политика 16:26
В Азербайджане проведена переоценка запасов некоторых месторождений металлических руд Бизнес 16:24
В настоящее время в рядах ВС Армении служат наемники - помощник Президента Азербайджана Политика 16:19
Уровень милитаризации на оккупированных Арменией территориях Азербайджана один из самых высоких в мире - помощник Президента Политика 16:18
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 16:18
Армения перешла к гибридной войне - Хикмет Гаджиев Политика 16:14
Делегация Туркменистана провела переговоры с участниками Межафганского мирного диалога Туркменистан 16:12
Армения привлекает к боевым действиям детей - помощник Президента Азербайджана Политика 16:09
Аким Жамбылской области Казахстана подписал меморандум с Международным секретариатом G-Global Казахстан 16:05
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию в городе Балхаш Казахстана Казахстан 16:04
Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения – Хикмет Гаджиев Политика 16:03
ВС Армении обстреливают Агдамский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана Политика 15:56
Погода на территории Азербайджана ухудшится Общество 15:54
На оккупированных территориях Азербайджана арменизированы свыше 400 религиозно-исторических памятников Нагорно-карабахский конфликт 15:50
Финская Neste приобретает НПЗ в Нидерландах Европа 15:46
МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН Туркменистан 15:43
Уничтожена группа снайперов ВС Армении - Минобороны Азербайджана Политика 15:38
Подразделения ВС Армении понесли тяжелые потери - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:34
Со стороны армянского лобби в адрес журналистов звучат угрозы физической расправы - помощник Президента Политика 15:34
Граждане Азербайджана за рубежом должны быть бдительными – Хикмет Гаджиев Политика 15:32
Мир знает о преступлениях Армении и должен потребовать наказания виновных - омбудсмен Азербайджана (Эксклюзив) Политика 15:30
С одной стороны Армения хочет мирного урегулирования конфликта, с другой - прибегает к провокациям – помощник Президента Азербайджана Политика 15:25
В Хушабе прошел Фестиваль коней, окрашенных в цвета флагов Азербайджана, Турции и Пакистана (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:24
Объективные зарубежные журналисты сталкиваются с угрозами армянского лобби - помощник Президента Политика 15:22
Азербайджанская армия пресекает провокации ВС Армении на различных направлениях фронта - Хикмет Гаджиев Политика 15:16
ООО «Бакинская телефонная связь» объявляет тендер Тендеры 15:13
В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, 551 человек вылечился Общество 15:12
На Восточном побережье США открылись первые избирательные участки США 15:08
Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости – Минздрав Общество 15:07
С начала года из Украины через порты Турции было перевезено около 10 млн тонн грузов Турция 15:00
Большая доля экспорта из Республики Башкортостан в Азербайджан пришлась на металлы Бизнес 14:59
Азербайджан наращивает экспорт спутниковых услуг ИКТ 14:55
Туркменская компания собрала большой урожай яблок Бизнес 14:55
Достигнуты договоренности по реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном Бизнес 14:54
Российский аналог Zoom хотят создать к 2022 году Россия 14:51
Нефть дорожает более чем на 3% Энергетика 14:50
Турция продолжит поддержку Азербайджана - МИД Нагорно-карабахский конфликт 14:49
Уничтожены еще два склада с боеприпасами ВС Армении (ВИДЕО) Политика 14:48
SOFAZ продал недвижимость в Сеуле Бизнес 14:43
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году Энергетика 14:42
Узбекистан и Казахстан обсудили снятие барьеров и либерализацию акцизной политики Узбекистан 14:41
Обнародованы объёмы перевалки грузов из ОАЭ через порты Турции Турция 14:37
Рестораны по всей Грузии будут работать до 22:00 Грузия 14:35
SOCAR Polymer сохранила лидерство в негосударственном секторе по экспорту из Азербайджана Энергетика 14:35
Обнародованы показатели экспорта ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана Бизнес 14:30
Минэкологии Азербайджана обратилось в секретариаты конвенций с просьбой призвать Армению к ответственности Общество 14:29
Экспортные операции Азербайджана посредством системы "единое окно" за год существенно увеличились Бизнес 14:19
Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана объявила тендер на цифровизацию деятельности Тендеры 14:16
Львиная доля экспорта Азербайджана пришлась на фрукты и овощи Экономика 14:16
Азербайджанский фильм вышел в финал Lissabon Heritales, проводимого при поддержке ЮНЕСКО Культура 14:16
Завтра в Баку и на Абшероне местами пройдут дожди Общество 14:04
На Зангиланском направлении уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 14:00
Создается впечатление, что над землей Карабаха издевались для того, чтобы причинить как можно больше боли нашему народу – народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова Интервью 13:53
Увеличился объем продаж посредством портала Azexport Бизнес 13:52
Армении каждый раз приходится придумывать новую ложь, чтобы скрыть свои потери на поле боя - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:42
Невидимые герои войны - врачи спасают наших воинов – интервью с народной артисткой Лейлой Шихлинской Интервью 13:37
Азербайджан незначительно сократил импорт автомобилей из Турции Транспорт 13:34
В Туркменистане продолжается сбор урожая хлопка Бизнес 13:16
Управления образования по г. Баку приостанавливает прием граждан Общество 12:58
Все новости