Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот - конфликтолог армянам

БАКУ /Trend/ - Военные действия Армении на азербайджанской земле привели к тому, что сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Об этом в своем Твиттер-аккаунте написал журналист и конфликтолог Джулиан Ропке, передает Trend.

«Серьезно, дорогие армяне. Прекратите рассказывать мне об «этнических чистках» и о том, как вы «защищаете свою Родину». Вы воюете на азербайджанской земле и заставили сотни тысяч покинуть свои родные дома. Город Агдам - хороший пример того, что вы сделали», - написал он.

Он также призвал Армению перестать обвинять Азербайджан в нынешней ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе.

«Перестаньте говорить мне (и всему миру), что вы бедные жертвы и понятия не имеете, как эти «азербайджанские террористы» напали на вас. Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот. Точка», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)