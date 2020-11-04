ВС Армении подвергают интенсивному артобстрелу села Агдамского района
БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 подразделения ВС Армении подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу села Агдамского района, сообщает в среду Trend.
Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры против огневых точек ВС Армении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
Лента новостей
Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с послом Украины новые перспективы многопланового сотрудничества
Агентство по управлению госактивами и Узбекско-Оманская инвестиционная компания обсудили перспективы сотрудничества
Армения продемонстрировала свое истинное лицо, запустив баллистические ракеты по Гяндже, Барде и другим городам - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
Армения продолжает использовать снаряды с белым фосфором против мирных жителей Тертерского района - помощник Президента Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Высокопоставленные армянские чиновники бежали из Карабаха - Араик Арутюнян остался один, если, конечно, он жив...
Азербайджанские и российские эксперты обсудили план восстановления экономики Карабаха - телемост Москва-Баку (ВИДЕО)
Я вчера случайно узнала, что мой ребенок умер - мать Артура, погибшего в результате армянского террора
Азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру - минобороны
Государственным учебным заведениям Азербайджана не требуется лицензия для осуществления деятельности - кабмин
Армянская сторона пытается убедить свою внутреннюю аудиторию сказками, написанными по новым сценариям - минобороны Азербайджана
Антропогенные воздействия привели к полному уничтожению некоторых редких растений в Карабахе - институт ботаники
Оккупированные в течение четырех лет территории, где за 24 года шли укрепительные работы, не могут быть освобождены за 40 дней