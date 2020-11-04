В обращении МИД Армении отчетливо прослеживается подготовка почвы для совершения новых военных преступлений против мирного азербайджанского населения - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - ВС Армении подвергли села оккупированного Агдамского района обстрелу из тяжелых артиллерийских орудий.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он подчеркнул, что в последнем обращении МИД Армении отчетливо прослеживается то, что готовится почва для совершения новых военных преступлений против мирного азербайджанского населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)