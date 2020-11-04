В Физули не нашлось ни одного уцелевшего здания, на которое можно было бы водрузить азербайджанский флаг - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Во время вхождения азербайджанских войск в Физули не нашлось ни одного уцелевшего здания, на которое можно было бы водрузить азербайджанский флаг.

Об этом в интервью Reuters 3 ноября сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в среду Trend

"Азербайджанские военнослужащие не нашли места, где можно было бы установить флаг, потому что не было ни одного уцелевшего здания. От большого города Физули ничего не осталось, все сравняли с землей. В Зангилане же единственным уцелевшим зданием было здание школы для детей военнослужащих".

Подробно информируя Reuters о преступлениях, совершенных Арменией против мирных азербайджанских жителей, Генеральный прокурор Кямран Алиев подчеркнул, что возбуждены уголовные дела по фактам разрушения больше 700 зданий и памятников региона.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)